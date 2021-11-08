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08.11.2021 20:06
(Мск), Киев,
Вадим Москаленко
 
Газ, Дзен, Кризис, Общество, Политика, Россия, Скандал, Украина, Экономика коллапса, Энергетика
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В Киеве призвали «грохнуть» немцев за строительство «Северного потока-2»

Новости УкраиныКиев должен вынудить Германию заплатить за запуск «Северного потока-2» и построить на Украине эффективную...

Киев должен вынудить Германию заплатить за запуск «Северного потока-2» и построить на Украине эффективную «зелёную» энергетику.

Об этом в интервью киевскому политологу Юрию Романенко заявил бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Лучшее, что мы должны сейчас сделать – грохнуть немцев за «Северный поток». Каждый должен платить по счетам.

Их надо взять за ворот и сказать: «Немцы, а теперь приходите, это теперь ваша ответственность, и занимайтесь у нас энергоэффективностью, биометаном и водородной энергетикой».

И они должны быть флагманом на Украине. У нас должна быть мегагосударственная программа. Мы вкладываем деньги, вы контролируете этот фонд, чтобы всё не разворовали, как обычно. Общий украино-германский менеджмент. И начинаем. Можно ж так сделать», – фантазировал Климкин.

Напомним, накануне в ДНР выразили мнение, что для Украины «зелёная» перестройка закончится полным крахом.

Кроме того, ранее в Киеве признались, что после Нового года Украина столкнется с дефицитом электроэнергии, и никакие меры по ее экономии не помогут избежать кризиса.

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