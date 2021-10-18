«Северный поток-2» уже «отбил» проигрыши «Газпрома» Украине и Польше в арбитражах – Землянский

«Северный поток-2» уже «отбил» проигрыши «Газпрома» Украине и Польше в арбитражах – ЗемлянскийНовости Украины
«Северный поток-2» уже несколько месяцев приносит доход, которого хватает, чтобы покрыть пандемию коронавируса, все проигранные суды и само строительство газопровода.
Об этом в эфире интернет-канала «Ukrlife» заявил украинский эксперт Валентин Землянский, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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«С точки зрения бизнеса «Северный поток-2» уже несколько месяцев приносит доходы. «Газпром» вложил 5 миллиардов евро, ещё 5 вложили европейские компании. Согласно инвестиционному плану возврат средств должен был произойти в течение 15 лет.
Дополнительные доходы «Газпрома» сейчас исчисляются миллиардами долларов. Сейчас они перекрывают инвестиции в «Северный поток-2» и проигрыш Польше и Украине в арбитражном суде», – сказал он.
Кроме того, эксперт отметил, что «Газпром» окупил все потери, связанные с давлением на «Северный поток-2» и его строительство.
«Там не сверхдоходы, просто они планировали получать 200, а стали получать 300. Эти 100 долларов умножить на объём поставки на 200 миллиардов кубометров газа, которые в этом году пройдут по европейскому направлению.
«Газпром» сейчас перекрывает все потери, которые были в прошлом году из-за пандемии и проигрыши в европейских арбитражах, которые были в прошлые годы и отбивают «Северный поток-2». Сам проект, будучи ещё не работающим, уже себя окупил», – заключил Землянский.
Напомним, ранее в Киеве заявили, что европейские компании не заинтересованы в увеличении транзита газа через Украину, потому что это значительно дороже, чем использование «Северного потока-2» или «Турецкого потока».
Кроме того, в Киеве отметили, что единственной партией в немецком парламенте, которая еще говорит об интересах Украины в контексте «Северного потока-2», являются «Зеленые», но и они разделяют общий консенсус о необходимости «Северного потока-2».
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