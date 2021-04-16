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16.04.2021, Белград, Алексей Топоров
 
Балканы, Дзен, Косово, Политика, Провокации
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Полиция сербского анклава Косово задержала провокаторов, махавших албанским флагом


Двое албанцев проехали по сербской северной части Косовской Митровицы на автомобиле с развивающемся албанским флагом.

Местная полиция, состоящая из сербов, задержала провокаторов за нарушение эпидемиологического карантина.

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Как сообщает корреспондент «ПолитНавигатора», двое албанцев проехали по центру Северной Митровицы на автомобиле с развивающимся албанским флагом и в  таком виде заехали на территорию местного Клинико-Больничного центра.

Местные полицейские остановили авто на въезде в село Суви До в окрестностях города и, чтобы не провоцировать конфликт с сепаратистскими властями, нашли как наказать провокаторов: им был выписан штраф за нарушение запрета на передвижение в определенные часы во время карантина. Выяснилось, что один из оштрафованных проживает в селе Чабра муниципалитета Зубин Поток, второй – в южной албанской части Косовской Митровицы.

Напомним, что с избранием «президентом» и «премьер-министром» Косово байденовской креатуры в лице сербофобов Вьосы Османи и Альбина Курти, количество провокаций со стороны албанцев в отношении представителей сербской общины Косово возросло.

При этом совершаться эти провокации стали, как правило, не территориях местных сербских анклавов.


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