Политика Зеленского ведёт прямиком к гражданской войне – подполковник СБУ в запасе

Киевская власть продолжит линию на узурпацию власти, уничтожение системы правосудия и полное пренебрежение к Конституционному суду. Поэтому неизбежен коллапс, когда регионы попросту откажутся подчиняться Центру, что спровоцирует гражданскую войну.

Об этом в эфире интернет-канала PolitWera заявил подполковник СБУ в запасе Владимир Мулык, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Зе-команда продолжит то, что они делали – узурпацию власти, уничтожение системы правосудия, неработающий Конституционный суд.

К сожалению, мы имеем страшную последующую картину: в ближайшее время регионы Украины пошлют Центр подальше. А дальше будет происходить развал субъектности, и возможны предпосылки к гражданской войне.

Я призываю всех, не участвовать в любых призывах к боевым или любым другим действиям. Страну будут разрывать, если будет продолжаться сегодняшняя истерия – тарифные расклады, исполнительный беспредел, когда открывают дела с прошедшими сроками и снимают с людей деньги», – предупредил Мулык.