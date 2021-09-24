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24.09.2021 18:53 (Мск), Киев, Вадим Москаленко
 
беспредел, Дзен, Общество, Политика, Политические репрессии, Произвол, Россия, Скандал, Украина
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Политика Зеленского ведёт прямиком к гражданской войне – подполковник СБУ в запасе

Новости УкраиныКиевская власть продолжит линию на узурпацию власти, уничтожение системы правосудия и полное пренебрежение к...

Киевская власть продолжит линию на узурпацию власти, уничтожение системы правосудия и полное пренебрежение к Конституционному суду. Поэтому неизбежен коллапс, когда регионы попросту откажутся подчиняться Центру, что спровоцирует гражданскую войну.

Об этом в эфире интернет-канала PolitWera заявил подполковник СБУ в запасе Владимир Мулык, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Зе-команда продолжит то, что они делали – узурпацию власти, уничтожение системы правосудия, неработающий Конституционный суд.

К сожалению, мы имеем страшную последующую картину: в ближайшее время регионы Украины пошлют Центр подальше. А дальше будет происходить развал субъектности, и возможны предпосылки к гражданской войне.

Я призываю всех, не участвовать в любых призывах к боевым или любым другим действиям. Страну будут разрывать, если будет продолжаться сегодняшняя истерия – тарифные расклады, исполнительный беспредел, когда открывают дела с прошедшими сроками и снимают с людей деньги», – предупредил Мулык.

Напомним, накануне в Киеве под зданием Верховной рады собралось несколько сотен агрессивно настроенных украинских предпринимателей, часть из которых в свою очередь устроили под Киевской горадминистрацей необычное представление – экскаватором снесли «макет» здания КГГА.

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