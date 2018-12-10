Политики пользуются тем, что украинское общество застряло на уровне Африки

10.12.2018, Киев, Владимир Гладков

И украинская власть, и оппозиция делает все возможное, что избиратели не пришли на предстоящие выборы.

Об этом в эфире канала «Главновости» заявил украинский политолог Руслан Бортник, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Власти и оппозиция в одинаковой мере работают над демобилизацией общественного мнения, чтобы люди не пришли и не проголосовали. Люди смотрят на обещание Порошенко, Тимошенко, Гриценко, и думают: «Блин, настолько это далеко от нашей жизни, чего на эти выборы идти, они все одинаковы». Это общая технология власти и оппозиции по демобилизации общества и, несмотря на то, что социология показывает, что общество якобы готово голосовать, эта технология может сработать”, – сказал эксперт.

По его мнению, политики также пользуются тем, что кризисные ситуации, как правило, вызывают у большинства только апатию.

«У нас кризис настолько долго и настолько глубоко, что у нас люди чем глубже кризис, тем меньше голосуют, меньше протестуют. Это маркер африканских, азиатских обществ, незрелых, социально невзрослых. У нас майданы происходят только в условиях экономического роста и относительного благополучия», – обратил внимание политолог.

«Если людей загнать в такое скотское положение, как сегодня, когда они думают о ценах, о коммунальных услугах, о выживании, то у них нет времени и психологически нет возможности, чтобы включаться в политические процессы. Это большое счастье для политиков. Мы с таким подходом никогда не вырастим нормальных политиков. Понимаете, как это работает? Сделаем им ещё хуже, потому что, если им станет лучше, они пойдут на Майдан и будут требовать каких-то дополнительных прав», – резюмировал Бортник.

Как сообщал “ПолитНавигатор”, более 30 африканских стран обогнали Украину по уровню жизни.

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