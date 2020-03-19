Политолог: Крым – это угроза самостийному проекту Лукашенко

19.03.2020, Симферополь, Максим Карпенко

Александр Лукашенко не случайно игнорирует признание российского Крыма, отказываясь в угоду Западу и Украине запускать прямое транспортное сообщение с полуостровом. События 2014 года представляют угрозу для проекта белорусской самостийности, одной из основ которой являются бесконечные торги с Москвой.

Об этом в комментарии «ПолитНавигатору» заявил крымский политолог Андрей Никифоров.

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По его словам, Лукашенко боится, что белорусский народ воспользуется примером воссоединения Крыма с Россией и возьмет ситуацию в свои руки. Именно поэтому официальный Минск не признает российский статус полуострова и отказывается организовывать прямое транспортное сообщение с республикой.

«Белоруссия в части ее руководства братская только до тех пор, пока у него все хорошо с преференциями, пока можно свободно заходить на российский рынок, ни в чем себе не отказывая. Как только с этим случаются какие-то отклонения, мы видим, что братские отношения резко начинают заканчиваться.

Это еще один сигнал. Крым в данном случае – это наглядный индикатор. Эта бесконечная интеграция с Белоруссией, которая у Российской Федерации длится уже четверть века, вроде бы идет, но лошадь все топчется на месте. На фоне декларация все замечательно, есть единое государство России и Белоруссии, существует масса различных структур, но, когда надо подставить плечо, то этого не происходит.

Крым показывает, что есть и другой, альтернативный вариант интеграции – когда народ сам берет все в свои руки. В Крыму, правда, случилось взаимодействие, когда политические лидеры с народом сообща двигались в Россию, но, в общем-то, народная инициатива занимала далеко не последнее место.

Я думаю, что, если белорусский народ взялся бы за дело интеграции с Россией, то мы бы уже давно были единым государством – союзным, федеративным, каким угодно.

Одним словом, Крым – это прямая угроза нынешнему белорусскому режиму, и поэтому признавать его никакой Лукашенко не будет ни под каким видом, ему проще с американцами договориться», – заявил Никифоров.

Ранее глава белорусской общины Крыма Роман Чегринец обратился к президенту Белоруссии Александру Лукашенко с просьбой организовать прямые авиарейсы и поезда между Минском и Симферополем, но ответы получил из компаний «Белавиа» и «Белорусская железная дорога», которые сообщили, что не видят экономической целесообразности в организации новых рейсов.