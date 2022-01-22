Политолог-майданщик: Зеленский сделал лучший подарок Путину

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Новости Украины

Уголовное дело против экс-президента Петра Порошенко, обвиненного в государственной измене, якобы играет на руку Кремлю.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», в киевскому журналу «Новое время» заявил политолог-майданщик, профессор Киево-Могилянской академии, научный директор Фонда Демократические инициативы Алексей Гарань.

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«Я присоединился к Заявлению экспертов и интеллектуалов — очень взвешенному, без радикальных призывов против Владимира Зеленского, с простым мнением: обвинение Петра Порошенко в госизмене за события 2014−2015 годов — лучший подарок Владимиру Путину в условиях, когда российские войска готовятся к нападению. И все ради рейтингов и маниакальных попыток уничтожить оппонента», – сказал эксперт.

По его словам, в окружении президента полно людей, которых следует привлекать к ответственности и возбуждать против них уголовные дела.

«Типичное выборочное правосудие, когда врагам — закон, а друзьям — все: развалившаяся система безопасности вокруг президента, в высшей власти сидят люди, которые не подают деклараций, не являются госслужащими, не проходят госпроверку (Сергей Шефир, Мария Левченко, Михаил Подоляк), а подпись «вице-президента» Андрея Ермака красовалась в 2020 году рядом с «полномочными представителями» ОРДЛО с целью создания с ними «консультативного совета» — это настоящая измена. Дело рухнет, а Порошенко только повысят рейтинг, но страна проиграет», – прогнозирует Гарань.

Как сообщал «ПолитНавигатор», киевский юрист Татьяна Монттян считает, что в суде об избрании мерые пресечения бывший президент «отымел» действующего.

При этом политолог Руслан Бортник, полагает, что Зеленский нанес Порошенко стратегическое поражение.