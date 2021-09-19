Зе-фракция публично бьёт горшки с Разумковым

19.09.2021 23:03 (Мск), Киев, Максим Карпенко

Новости Украины

В президентской фракции «Слуга народа» уже не скрывают внутренний конфликт со спикером Верховной рады Дмитрием Разумковым.

Напомним, накануне Разумков выступил против своего начальства, и, вопреки президенту Украины Владимиру Зеленскому и его команде, отправил текст закона «о деолигархизации» на рассмотрение Венецианской комиссии.

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На последнем эфире ток-шоу «Свобода слова Савика Шустера» Разумкова публично отчитал глава фракции «Слуга народа» Давид Арахамия.

Арахамия намекнул на то, что Разумков работает в интересах 13 украинских олигархов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Слушайте, не надо обманывать людей. Это комбинация, в которой участвуют конкретные бенефициары», – сказал Арахамия.

Разумков сослался, что отправить закон на проверку потребовали четыре другие фракции.

Подключился к критике спикера и его первый зам Руслан Стефанчук. Он заявил, что поведение главы парламента в последнее время раздражает членов фракции:

«Мы с Дмитрием, к большому сожалению, в последнее время очень мало видимся, я тоже это комментировал, – почему-то я оказался отрезанным от всей внутренней жизнедеятельности парламента. Ни на какие-то встречи приглашения я не получаю, ни на какие другие вещи», – сказал Стефанчук.

По данным политолога Михаила Погребинского, Владимир Зеленский и его окружение подготовили большую сумму денег для того, чтобы оплатить голосование в Верховной раде за отставку спикера Разумкова.

«Сейчас Зеленский очень хочет избавиться от Разумкова. Он сейчас чуть ли не единственный из верхнего управляющего ареопага, который всё-таки старается жить в более или менее реальном мире. А это им не надо, он стоит поперёк горла: «Мы же тебя сделали спикером, ты бы не стал никогда. А ты что-то выпендриваешься». Они хотят отправить его в отставку», – сказал Погребинский в эфире «Первого независимого».

Михаил Погребинский подчеркнул, что депутатам Верховной рады, которые согласятся проголосовать за отставку Разумкова, обещают заплатить большую взятку.

«Для этого специально собран бюджет. Называются цифры, что рядовой депутат, который соглашается голосовать за отставку Разумкова, должен получит за это пятьдесят тысяч долларов. Неплохая работа. Ты сильно подумаешь, отказываться или нет. Всё-таки это однокомнатная квартира в Киеве за одно голосование», – резюмировал политолог.