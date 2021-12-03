Полковник ФСБ объяснил причину активизации украинских шпионов в России

03.12.2021  16:10 (Мск), Москва,
Максим Карпенко.  
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Война, Дзен, Россия, Украина
Новости Украины

Украина может готовиться к нанесению ракетных ударов по приграничным объектам на территории России, о чем может свидетельствовать активизация засылки Киевом своих шпионов и диверсантов.

Об этом в эфире канала ОСН заявил экс-министр обороны ДНР полковник ФСБ запаса Игорь Стрелков, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Украина может готовиться к нанесению ракетных ударов по приграничным объектам на территории России, о...

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«Украина считает себя в состоянии де-факто войны с Российской Федерацией с весны 2014-го года, поэтому ничего удивительного в том, что украинские спецслужбы осуществляют свои спецоперации на территории Российской Федерации нет. Естественно, не только в Крыму, но и во всех пограничных регионах и, думаю, не только.

Возможная активизация украинских спецслужб связана, скорее всего, с возможностью украинского наступления, поскольку доразведка объектов для нанесения чувствительных ударов по инфраструктуре, стратегически важных объектов, она вполне логична именно в преддверии боевых действий…

Украине крайне важно нанести Российской Федерации максимальный ущерб своими силами и средствами. Ничего удивительного… Возможно, доразведка объектов для нанесения ракетных ударов по каким-то российским военным, стратегическим объектам, куда Украина, теоретически может дотянуться, учитывая, что оперативно-тактические ракеты в распоряжении у Украины есть», – заявил Стрелков.

Напомним, накануне стало известно, что ФСБ на территории России пресечена разведывательно-диверсионная деятельность агентов украинских спецслужб, которые планировали теракты.

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