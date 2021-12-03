СМИ: «Ахметова загоняют в угол. Третий майдан не за горами»
Президент Украины Владимир Зеленский фактически объявил войну самому богатому олигарху страны Ринату Ахметову.
Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», пишет «Комсмольская правда».
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«Ринату Ахметову объявлена война. На пресс-марафоне Зеленский обозначил Ахметову возможность прийти покаяться в грехах и поделиться, оставив какие-то активы себе. Ринат Леонидович каяться и делиться не захотел. И теперь Зеленским и его командой вопрос поставлен совершенно недвусмысленно: Ахметов или победит, или погибнет. Потому что национализация всех его активов и будет означать не просто поражение, а его фактическую гибель», – говорится в статье.
По мнению автора публикации, никаких вариантов отступления, чтобы сохранить стратегические возможности, у Ахметова в случае поражения не останется.
«Ему не оставили выбора. Глядя на происходящее на Украине поневоле вспоминается рассказ Путина из его детских воспоминаний о бесстрашии крысы, загнанной в угол. Двумя сотнями уголовных дел Ахметова загнали в тот самый угол», – считает газета.
При этом отмечается, что в этой войне у Ахметова весьма сильные позиции, способного опереться на противников Зеленского, готовых к любому союзу для его свержения.
«Очень похоже, что серьезная борьба только начинается, и третий майдан на Украине уже не за горами. Со всеми вытекающими (или замерзающими, в зависимости от сезона) последствиями. Не самое удобное время выбрал Зеленский для войны с энергетическим олигархом – разгар отопительного сезона. А, может, наоборот. Все зависит от того, кто воспользуется козырями отопительного сезона: Ахметов, обеспечивающий квартиры и дома украинцев теплом и светом, или Зеленский, который будет «вынужден спасать украинцев от темноты и замерзания», – резюмирует газета.
Как сообщал «ПолитНавигатор», в офисе Зеленского сообщили, что план национализации предприятий Ахметова лежит на столе.
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