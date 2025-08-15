Полковник Генштаба: Планы перейти в наступление провалились
Украина должна принять реальное положение дел – она далека от возвращения потерянных территорий, а прошлогодние планы перейти из обороны в наступление провалились.
Об этом в эфире телеканала ZDF заявил полковник Генштаба австрийской армии Маркус Райснер, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
«В конце концов, это и есть реализм, когда ты понимаешь, что ты далек от того, чтобы вернуть оккупированные территории.
Напомню, что в 2024 году украинское правительство заявило, что это год обороны: «Здесь мы консолидируемся, здесь мы также вооружаемся при поддержке наших западных союзников, чтобы в 2025 году мы могли снова перейти в год наступления».
Мы далеки от этого в этом году. Наоборот, российские войска продвигаются вперед, импульс у них есть. Мы все чаще видим, что происходят рывки, которые могут перерасти в прорывы.
И Украина, конечно, осознала, что ее главный союзник, США, проявляет нерешительность и говорит совершенно открыто, что это уже не их война», – признал Райснер.
