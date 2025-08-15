Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Украина должна принять реальное положение дел – она далека от возвращения потерянных территорий, а прошлогодние планы перейти из обороны в наступление провалились.

Об этом в эфире телеканала ZDF заявил полковник Генштаба австрийской армии Маркус Райснер, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

