Полковник Генштаба: Планы перейти в наступление провалились

Анатолий Лапин.  
15.08.2025 13:57
  (Мск) , Киев
Украина должна принять реальное положение дел – она далека от возвращения потерянных территорий, а прошлогодние планы перейти из обороны в наступление провалились.

Об этом в эфире телеканала ZDF заявил полковник Генштаба австрийской армии Маркус Райснер, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«В конце концов, это и есть реализм, когда ты понимаешь, что ты далек от того, чтобы вернуть оккупированные территории.

Напомню, что в 2024 году украинское правительство заявило, что это год обороны: «Здесь мы консолидируемся, здесь мы также вооружаемся при поддержке наших западных союзников, чтобы в 2025 году мы могли снова перейти в год наступления».

Мы далеки от этого в этом году. Наоборот, российские войска продвигаются вперед, импульс у них есть. Мы все чаще видим, что происходят рывки, которые могут перерасти в прорывы.

И Украина, конечно, осознала, что ее главный союзник, США, проявляет нерешительность и говорит совершенно открыто, что это уже не их война», – признал Райснер.

