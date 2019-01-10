Полковник ВСУ вляпался в скандал из-за сексуальных домогательств подчиненных

10.01.2019, Херсон, Владимир Гладков

Творящийся в украинских военных частях беспредел заставляет относиться к ВСУ только с полным презрением и неуважением.

Об этом на своей странице в Facebook заявил экс-депутат Верховной рады от Херсонской области Алексей Журавко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Воинская часть A-1358 располагается на окраине села Цветоха в Славутском районе Хмельницкой области. Тихое неприметное местечко. Там ничего интересного не происходит, точнее сказать, не происходило до назначения командиром этой в/ч полковника Иванива Виктора Ивановича…

В 2016 году Иванив перевелся из 1322-ой артиллерийской базы боеприпасов (в/ч А-1796) в 47-ой арсенал хранения боеприпасов на должность командира части. Именно после того, как он стал начальником, Виктор Иванович почувствовал себя этаким «царьком в своем государстве», – пишет Журавко.

По его словам, работа нового командира части началась с финансовых махинаций и коррупционных сделок.

«Кабинет министров, в связи с взрывами складов в Ичне, издал постановление о реконструкции территории воинской части А-1358, где командует наш «герой». С этого момента Виктор Иванович Иванив получил право проводить и утверждать все тендерные закупки и распоряжаться выделенными на благоустройство деньгами.

В июле 2017 года 47-й арсенал хранения боеприпасов (в/ч А-1358) проводил закупку 1715 единиц деревянных ящиков специального назначения с ожидаемой стоимостью 2,4 млн гривен. В торгах приняли участие двое поставщиков – ГП «Ивано-Франковский военный леспромкомбинат» и ООО «Евроштакет». По результатам проведения торгов, командир Виктор Иванив подписал договор именно с ООО «Евроштакет».

Естественно, качество товара, его отдельных элементов должны были соответствовать требованиям технических условий и чертежей заказчика. Однако ООО «Евроштакет» поставило 47-му арсеналу первую партию деревянной тары, совершенно не соответствующую оговоренным техническим и качественным характеристикам. Более того, вместо 1715 единиц ящиков, было поставлено только одна тысяча. Вся деревянная тара не была пропитана внутри, что делает невозможным длительное хранение боеприпасов…

Чем закончилось расследование прокуратуры по факту растраты бюджетных денег 47-м арсеналом хранения боеприпасов при этих закупках – неизвестно. Как и непонятно, почему нельзя было отдать тендер ГП «Ивано-Франковский военный леспромкомбинат», которое в этом знает толк и понимает, для каких целей нужны ящики», – отмечает политик.

В отношениях с подчиненными, по словам экс-парламентария, новый командир также проявил себя не с лучшей стороны, начав откровенные домогательства в отношении своих подчиненных.

«Скорее всего, про Виктора Ивановича Иванива все бы и забыли в наступившем 2019 году, а все эти дела замяли, как это принято в ВСУ. Но перед Новым годом один из офицеров части обратился с просьбой о помощи к активистам. Девушка-военнослужащая, Валерия Сикал, рассказала очень неприглядную историю о командире своей части Центру информации по правам человека.

В первый же день своей службы в в/ч А-1358, 3 января 2018 года, командир воинской части Виктор Иванив посадил молодого офицера в свою гражданскую машину и отвез в домик в лесу. Там он домогался Валерию: хватал за колени и пытался гладить грудь. После неудач, он предложил свое покровительство и легкое прохождение службы в обмен на секс с ним: «Как будешь со мной добра, то будет все у тебя хорошо, а если нет, то я тебе покажу худшие стороны армии».

Через некоторое время в дом приехал еще один мужчина, командир части представил его своим другом и начальником полиции города Славута. Оба мужчины пытались напоить девушку и изнасиловать. К счастью, Иваниву позвонили, и ему нужно было снова ехать на службу. По словам девушки такие истории повторялись неоднократно. Однажды в комнату отдыха к ней пришел командир с другим офицером и сказал: «Раздевайся, ложись, к тебе богатыри пришли, будешь нас обслуживать». Девушка испугалась и убежала.

Из-за ее отказов в близости полковник Иванив усложнял ей службу в армии – не давал отпуск и не отпускал на больничный. Также Валерия заявила, что рассказала жене командира Алене Владимировне Иванивой про домогательства – но та ничего не сделала.

В декабре 2018 года Валерия Сикал вышла замуж за ветерана АТО Алексея Вдовиченко, и они вместе написали заявление в полицию, военную прокуратуру и ВСП. По словам ее мужа – это было не первое обвинение на командира части в сексуальных домогательствах. Сам же командир части в комментарии правозащитникам обвинения отрицает, называя ложью. Но вместе с этим полковник подтвердил, что ВСП начала проверку по заявлению Валерии. 30 декабря 2018 г. Воинская служба правопорядка сообщила, что приняла заявление, и до 9 января она должна установить все факты и проверить их на соответствие.

К послужному списку и биографии полковника Иванива Виктора Ивановича очень много вопросов. Так и непонятно, почему его, хотя бы временно, не отстранили от службы после ситуации с тендерами. И даже сейчас, после скандала с превышением полномочий и домогательствами к подчиненным, он продолжает нести службу в рядах ВСУ», – подытожил Журавко.

Примечательно, что в украинских соцсетях можно найти видео под названием “Как полковник Иванив Виктор иванович издевается над подчиненным особого состава ВСУ”

Напомним, ранее в Народной милиции ЛНР сообщили, что двенадцать бойцов ВСУ были госпитализированы в больницу Лисичанска с обморожениями различной степени, что стало следствием низкого уровня материального обеспечения военнослужащих ВСУ.

Также ранее стало известно, что командование одной из бригад ВСУ совместно с руководством «Луганской областной военно-гражданской администрацией» организовали незаконную добычу и переработку нефти в Станично-Луганском районе.