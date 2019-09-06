«Полностью развалило к хе*ам собачьим» – ВСУ разгромили поселок в ДНР

06.09.2019, Донецк, Владимир Гладков

Украинские военные совершили массированный обстрел Юга ДНР, уничтожив часть поселка Роза в Новоазовском районе и ранив местную жительницу.

Об этом сообщает российский военкор Александр Сладков со ссылкой на экс-командира гуманитарного батальона ДНР «Ангел» Алексея Смирнова, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Украинские военные нанесли удар по поселку Роза, что находится недалеко от Качкарского. В результате попадания поселок горит. Тут работает СЦКК. Полностью развалило дом к хе*ам собачьим. Валили чем-то очень крупным, мне кажется, что это явно было не минометы, потому что до фронта далеко. Вот еще дом пострадал, его вынесло полностью…», – комментирует увиденное Смирнов.

Донецкий журналист Сергей Макаренко также опубликовал на своем Telegram-канале аэросъемку над местом обстрела с беспилотника. На кадрах видно, что жилых домов в поселке остались лишь дымящиеся руины.

Произошедшее подтвердили в Народной милиции ДНР, сообщив о том, что под обстрел попали и другие населенные пункты Республики, а также пострадала мирная жительница.

«Сегодня с восходом солнца, подразделения морской пехоты ВФУ продолжили обстрел районов н.п. Ленинское, Коминтернового и Григоровка из 120-ии и 82-мм минометов, а также применили артиллерию, выпустив более сорока 152-мм артиллерийских снарядов по районам н.п. Качкарское, Первомайское, а также по н.п. Роза, где в результате удара украинских оккупантов из 36-й бригады получила ранение средней тяжести мирная жительница 1956 г.р, а также произошли возгорания жилых домостроений по адресу ул. Центральная, 4, 5, 6 и 7», – говорится на сайте оборонного ведомства.

Напомним, ранее в Народной милиции ДНР сообщали, что при обстреле прифронтового города Горловка в Донбассе под огонь украинских военных попал детский садик. Позже стало известно, что ВСУ также открывали огонь по наблюдателям ОБСЕ.