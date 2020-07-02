02.07.2020, Киев, Максим Карпенко
 
Политика, Прибалтика, Россия, Украина
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Половина Латвии принадлежит Русскому миру – Климкин


Крупные города стран Прибалтики – бывших республик  СССР – до сих пор являются частью Русского мира – в той же Риге не менее половины населения разговаривают на русском языке.

Об этом в эфире телеканала ATR заявил бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Мы же прекрасно знаем, что и в Эстонии, и в Латвии есть много людей, которые ощущают себя в контексте «русского мира». То есть нет никаких проблем ни с русскими, ни с кем. Вот мы говорим – есть русский язык, но есть Русский мир, и Русский мир корректируется на балтийские государства. Относительно Литвы – там меньше. Но если ты идешь по Риге, там каждый второй разговаривает по-русски, я никогда не был в Нарве, но мои эстонские друзья говорили, что там эстонский можно услышать…

Но Рига – половина. И проблема не в том, на каком языке ты разговариваешь, проблема в том, к кому ты ментально принадлежишь – к Русскому миру» или к западному миру», – заявил Климкин.

Ранее «ПолитНавигатор» писал что русские Латвии чувствуют себя брошенными.


А вице-спикер Госдумы Петр Толстой заявил, что Россия не ограничится Крымом и будет возвращать себе исторические земли.

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