Польша намерена пробить коридор к Черному морю

31.07.2020, Москва, Олег Кравцов

Варшава новым соглашением с Украиной и Литвой пытается реализовать мечту польского диктатора Юзефа Пилсудского.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», в своем твиттере написал российский сенатор Алексей Пушков, давая оценку новому формату, провозглашенному вышеназванными странами в Варшаве.

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«C помощью «Люблинского треугольника» с участием Литвы и Украины, Польша намерена выйти к Чёрному морю. Старая мечта польской элиты времён Пилсудского – «Польша от моря до моря». Политика Пилсудского привела к трагедии для Польши. Ее нынешний интерес к Чёрному морю отдаёт фарсом», – считает Пушков.

Как сообщал «ПолитНавигатор», Польша строит новую Речь Посполитую при поддержке США.

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