Польша не сможет помочь Украине с газом

04.09.2019, Киев, Максим Карпенко

Пропускная способность газопровода, соединяющего Украину и Польшу не позволяет обеспечить украинские потребности в полном объеме.

Об этом в эфире телеканала «НАШ» заявил бывший депутат Верховной рады Кирилл Куликов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам экс-парламентария, не компенсирует дефицит и газ собственной добычи.

«Труба, которая идет из Польши, у нее пропускная способность – 25 миллионов кубов в день. Чего стране Украина не хватает аж совсем, потому что у нас минимальная потребность в день порядка 40 [кубометров]. В эту трубу никак нельзя чисто физически дополнить. Внутренняя добыча – это притча во языцех. Заполнение хранилищ и все остальное», – заявил Куликов.

Как сообщал ПолитНавигатор, президент Украины Владимир Зеленский пошел на серьезные уступки Польше в надежде упростить получение американского сжиженного газа, который поступает в польский терминал в Свиноуйсьце.

При этом эксперты предупреждают, что анонсированный командой Зеленского проект поставок американского сжиженного газа из Польши может обернуться перепродажей российского топлива с наценкой.