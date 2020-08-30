Польша не услышала сигнал Путина: «Белоруссию не отдадим»

30.08.2020, Киев, Вадим Москаленко

Президент РФ Владимир Путин в своём интервью совершенно неслучайно рассказал о готовности к переброске российских силовиков в Белоруссию и при этом, касаясь темы ареста бойцов ЧВК под Минском, отметил непосредственное участие американцев в спецоперации СБУ.

Об этом в эфире YouTube-канала «Капитал» заявил обозреватель российской газеты «Коммерсант» Максим Юсин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«С одной стороны, Путин сказал, что могут быть задействованы ССО, есть резерв, который поможет правоохранителям, с другой – Лукашенко сказал, что пока никаких русских солдат нет. Но вчера, пожалуйста, вывешен сюжет Минобороны РФ о том, как под Минском проходят совместные учения десантников по контртеррористической деятельности. Так есть войска или нет войск?» – спросил модератор канала – украинский политолог Дмитрий Джангиров.

«Посылается чёткий сигнал нашим западным партнёрам: ребята, для нас это слишком серьёзный вопрос, мы Белоруссию не отдадим. Лучше всего, чтобы всё прошло спокойно без использования этих резервных сил, – предположил Юсин. – Но то, что Путин о них сказал, это, конечно, не случайно, потому что то, о чём он не хотел говорить в этом интервью – тема Навального даже не была затронута. А эта была затронута, и именно в таком ключе, – значит, это определённый сигнал: ребята, учитывайте, что мы понимаем, насколько Белоруссия – это и для нас, и для вас серьёзный battleground».

«Более того, не случайно, что, говоря о «вагнеровцах», его никто за язык не тянул говорить о том, что в этом задействованы американцы. Ладно, украинские спецслужбы – все эти «порохоботы» уже сдали всех с потрохами, это уже, можно сказать, достояние общественности. Но именно из уст Путина могло не прозвучать утверждение об участии американцев.

Если это прозвучало, я как расшифровываю это послание: мы прекрасно понимаем, вы считает, что Белоруссия для вас принципиальный момент, вы начали враждебные действия ещё до того, как мы хоть слово сказали (это было ещё в июле, даже до выборов). Но мы это понимаем, мы отдаём себе отчёт в наших намерениях, а наши намерения такие-то и такие. Мы вам без боя не отдадим, а, учитывая, что бой пойдёт фактически на нашей территории, на удобном нам театре военных действий, поэтому мы просто не отдадим. Потому, может быть вам не ввязываться?

Собственно, в таком духе и звучат заявления последних дней десяти серьёзных европейцев, от французов и немцев, до представителей Еврокомиссии. Поляков и литовцев мы здесь за скобки», – рассказал эксперт.

Тем временем, в польских СМИ уже несколько дней звучат фантазии о возможности переговоров между Москвой и Вашингтоном о разделе Белоруссии, в результате которого часть территорий отойдёт Варшаве. На это в эфире YouTube-канала «PolitWera» обратил внимание военный эксперт Владимир Трухан.

«В Польше сейчас раздаются призывы о разделении Белоруссии от официальных политологов, в эфирах польского телевидения. Они вбрасывают, что сейчас Российская Федерация договорится с Соединёнными Штатами Америки, и Польша включит в состав свое страны Гродненскую и Брестскую области, а Россия заберёт всю остальную Белоруссию», – отметил Трухан.