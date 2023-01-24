Польша официально запросила разрешение на поставки «Леопардов». Сколько танков может получить Киев

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Власти Польши официально обратились к правительству ФРГ с просьбой разрешить передать Киеву танки Leopard 2 немецкого производства. Об этом сообщил вице-премьер, министр обороны Польши Мариуш Блащак.

Германия получила запрос от Польши на реэкспорт танков Leopard 2 на Украину, подтвердили в правительстве ФРГ. Ранее президент Польши Анджей Дуда пообещал передать Киеву 14 таких танков, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Германия уже получила нашу просьбу выразить согласие на передачу танков Leopard 2 Украине. Я также призываю немецкую сторону присоединиться к коалиции стран, поддерживающих Украину танками Leopard 2. Это наше общее дело, потому что речь идет о безопасности всей Европы», – написал 24 января польский министр обороны в Твиттер.

«Правительство Германии получило запрос от Польши на реэкспорт танков Leopard 2. Как уже пояснял официальный представитель правительства Штеффен Хебештрайт, заявки рассматриваются с надлежащей срочностью в соответствии с устоявшимися процедурами», – подтвердил в тот же день представитель Кабмина ФРГ.

Союзники ФРГ, у которых есть немецкие танки Leopard 2, уже сейчас могут начинать обучать украинских военнослужащих пользоваться ими, даже если Берлин еще не одобрил их поставку на Украину, заявил 24 января министр обороны Германии Борис Писториус. При этом, по его словам, у самой Германии «никакой новой позиции по танкам Leopard для Украины нет».

В тот же день немецкий оборонный концерн Rheinmetall сообщил, что может поставить на Украину в общей сложности 139 танков Leopard 1 и Leopard 2.

«У нас есть 22 машины Leopard 2A4, которые мы могли бы ввести в строй и поставить Украине, – заявил представитель компании изданиям группы Redaktionsnetzwerk Deutschland. – Приведение их в порядок займет чуть меньше года. Поставка возможна в конце 2023 – начале 2024 года».

Кроме того, по словам представителя концерна, для проектов кругового обмена уже в апреле-мае 2023 года будут подготовлены 29 танков Leopard 2A4. Что касается танков типа Leopard 1, то Rheinmetall может предоставить 88 таких боевых машин.

Ранее президент Польши Анджей Дуда анонсировал передачу Киеву 14 танков Leopard 2. При этом 23 января польский премьер Матеуш Моравецкий заявил, что власти Польши намерены формально обратиться к Германии за согласием на поставку Украине танков Leopard 2, но в случае отказа все равно передадут Киеву эту бронетехнику в рамках малой коалиции стран.

Кроме Польши, о готовности передать Киеву танки Leopard 2 заявляли в Швеции и Испании. Однако, по информации газеты El Mundo, власти Испании, несмотря на возможность отремонтировать и модернизировать свои танки Leopard за один месяц, пока откладывают принятие такого решения.

Как сообщал «ПолитНавигатор», Польша до конца марта 2023 года обучит и вооружит танками Т-72 и боевыми машинами пехоты бригаду ВСУ, а также обучит украинских военных управлению немецкими танками Leopard 2.