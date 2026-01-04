Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

В интересах Польши подстрекать дальнейшее взаимное истребление русских и украинцев, на это не жалко тратить деньги из бюджета для поддержки ВСУ.

Об этом пишет польская Gazeta Prawna, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

«Это цинично, но в интересах Польши гораздо больше война до последнего украинца и русского, чем ее конец», – говорится в публикации.

Автор указывает, что поляков вполне бы устроил такой сценарий:

«Вариант продолжения Киевом войны средней интенсивности, которая истощает ресурсы России, но не позволяет Украине вступать в ЕС…, ворваться на единый рынок в привилегированном положении, – …не самый худший для Польши. Может быть, два года войны за Константиновку, Дружковку, Краматорск и Славянск (относительно уродливые, депрессивные и не очень известные миру города) позволят властям в Варшаве уточнить, чего мы на самом деле хотим от будущих мирных времен».

Газета напоминает, что Польша оказалась среди стран ЕС, за счет которых Украина получит новый транш в размере 90 млрд евро – этих денег должно хватить Киеву еще на два года войны с Россией.

«Польские финансовые обязательства перед Украиной были взяты без хотя бы минимальных консультаций с польским народом. Об этом сообщило post factum правительство Дональда Туска. Президент Кароль Навроцкий не оспаривал эти решения», – указывает издание.

Автор уточняет, что в пересчёте на каждого налогоплательщика помощь Украине обойдется примерно в 1000 злотых в год. Он считает эту цену приемлемой.

Польша при помощи кредита «просто купила себе время и место за столом переговоров о финале войны» – поясняет газета, намекая на предстоящее обсуждение льгот для украинских фермеров в Европе, а также участие Варшавы в восстановлении Украины.