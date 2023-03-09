Польские полицейские массово увольняются. Боятся, что их отправят на Украину

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После массовых увольнений в штате полиции Польши осталось менее 95 тысяч полицейских на всю страну.

Об этом 9 марта заявил в Сейме замглавы МВД Польши Мачей Вонсик, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«У нас рекордное количество вакансий в полиции – не хватает около 10 тысяч служащих. Ситуация со штатом примерно такая, как была в 2012 году», – отметил чиновник.

Он также заявил, что соцопросы свидетельствуют о доверии к полиции на уровне 68%, и в целом о высоком чувстве безопасности поляков. Почему они при этом не идут служить в полицию, которая обеспечивает самые высокие зарплаты для обычных сотрудников в государственном секторе Польши, Вонсик не объяснил.

При этом аналогичная ситуация наблюдается и в армии Польши, которая полностью состоит из контрактных военнослужащих. В минувшем году ряды польской армии и войск территориальной обороны покинули почти шестнадцать тысяч военных. Тенденция продолжилась и в текущем году, в январе 2023-го мундир сняли более четырёх тысяч польских профессиональных военных. В социальных сетях Польши эту ситуацию комментируют однозначно – польские военные не хотят принимать участие в боевых действиях на Украине, что становится всё более реальным.

Однако если официальная отправка польских военнослужащих на Украину пока остаётся гипотетической, то польские полицейские уже находились там, причём в бывшей зоне боевых действий. Как стало известно 23 февраля, летом 2022 года решением министра внутренних дел Польши был создан Гуманитарный контингент полиции, состоящий из офицеров отдельных контртеррористических подразделений.

С октября 2022-го по февраль 20203 года на Украине находилось 98 добровольцев из состава польской полиции – сапёры, фельдшеры, которые должны были обеспечивать их работу, и спецназовцы, задачей которых была защита членов польской миссии. По официальной версии, они занимались разминированием в Киевской области.

Учитывая тот факт, что в следующую польскую полицейскую миссию могут направить на Украину в добровольно-принудительном порядке, неудивительно, что поляки покидают ряды полиции.

Как сообщал «ПолитНавигатор», польские полицейские почти пять месяцев находились с тайной миссией на Украине.