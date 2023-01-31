Польские военные не хотят воевать на Украине и покидают ряды вооружённых формирований

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В минувшем году ряды польской армии и войск территориальной обороны покинули почти шестнадцать тысяч военных, сообщает газета Rzeczpospolita.

Тенденция продолжилась и в текущем году, в январе 2023-го мундир сняли более четырёх тысяч польских профессиональных военных, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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По информации газеты, в 2022 году 6165 профессиональных военных покинули ряды Вооружённых сил Польши – это рекордный результат со времени прихода к власти партии «Право и Справедливость» (ПиС). Службу также покинули около 5 тысяч военнослужащих войск территориальной обороны. 1 925 (31,2%) уволенных профессиональных военнослужащих не заработали на пенсию. Rzeczpospolita сообщает, что на конец прошлого года реальная численность профессиональных военных составляла 113 586 человек – то есть она увеличилась всего на 3486 военнослужащих.

Газета пишет, что Министерство обороны Польши не ответило на её запросы о количестве уволенных из армии, однако позже такую ​​информацию обнародовал министр обороны Мариуш Блащак в Twitter. Опубликованная им диаграмма показывает, что в прошлом году из польской армии были уволены 8 988 профессиональных военнослужащих. Кроме того, в январе 2023 года мундир сняли 4 392 военных. Министерство обороны не сообщило, сколько из них не будут получать военную пенсию.

В ответе, предоставленном газете командованием войск территориальной обороны Польши, указано, что с начала 2022 года ряды этого формирования по собственному желанию или по решению командиров бригад покинули 7 962 военнослужащих, из них 1 050 человек решили перейти на профессиональную военную службу. Таким образом, подводит итог Rzeczpospolita, в минувшем году ряды польских вооружённых формирований покинули как минимум 15,9 тысяч военных.

В социальных сетях Польши эту ситуацию комментируют однозначно – польские военные не хотят принимать участие в боевых действиях на Украине, что становится всё более реальным.

А доктор военных наук, профессор Жешувского университета Анджей Запаловский написал:

«Мы отдаем Украине все, что только можем, из армии уходят опытные военные, обучение которых обошлось в миллиарды злотых. История успеха ПиС!».

Как сообщал «ПолитНавигатор», польский общественный и политический деятель Матуеш Пискорский заявил, что власти замалчивают факты отправки и гибели на Украине польских наемников, а поляки мобилизационного возраста готовятся к бегству из страны, чтобы не воевать на Украине.