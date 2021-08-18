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18.08.2021, Москва, Владимир Гладков
 
Дзен, Политика, Польша, Россия, США
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Польский эксперт: «К предательству США подготовился – выучил русский язык»

Бегство американского контингента из Афганистана – это однозначное предательство, к которому должна быть готова...

Бегство американского контингента из Афганистана – это однозначное предательство, к которому должна быть готова любая страна, состоящая с США в «партнёрстве».

Об этом в эфире телеканала «Россия 1» заявил польский политолог и журналист Якуб Корейба, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Да, катастрофа, но таких катастроф в истории любой империалистической державы было очень много. У американцев глобальный имперский охват, поэтому какие-то глобальные частные случаи иногда выходят не очень хорошо. Но в целом их лидерство это не пошатнёт. А то, что это предательство Америки – к этому всегда надо быть готовым. Я, например, готов. Я для этого момента на всякий случай выучил русский язык», – заявил Корейба.

Ранее израильский военный эксперт спрогнозировал, что другой сателлит США – Украину – также ждёт афганский сценарий.

Кроме того, как отметили в Киеве, последние события в Афганистане наглядно показали, что в самый ответственный момент базы НАТО Украину не спасут.



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