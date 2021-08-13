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13.08.2021, Киев, Вадим Москаленко
 
Афганистан, Вооруженные силы, Дзен, НАТО, Политика, Украина
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В Киеве осознали: «Афганистан показал, что базы НАТО не спасут Украину»

Новости УкраиныБазы стран НАТО на территории Украины не защитят Киев от России – западные «партнёры»...

Базы стран НАТО на территории Украины не защитят Киев от России – западные «партнёры» сбегут из этой страны точно так же, как накануне сбежали из Афганистана.

Об этом в эфире своего видеоблога заявил киевский политический и экономический эксперт Максим Гольдарб, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Для тех, кто думает, что иностранные военные базы и войска в стране – панацея и от всего спасёт, я приведу пример Афганистана. Сколько тиранили эту страну миротворцы из Америки, помните? Если я не ошибаюсь, с 2001 года. Тиранили, приводили к демократии и миру, воевали, убивали, убивались сами. И сейчас все уехали, бросили страну, тех, кто им помогал. Больше тысячи человек убиты талибами. Более того, Талибан захватил треть всех территорий, треть региональных столиц Афганистана за маленький промежуток времени», – сказал Гольдарб.

Напомним, ранее в Москве заявили, что поскольку США подают сигналы о намерении сдать Украину, России пора признать Донбасс своей территорией и решительно разобраться с проблемой бандеровщины.



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