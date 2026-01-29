Польский мейнстрим вынужден признать «заметный рост скептицизма» по отношению к украинцам

Даже польский мейнстрим вынужден признать «заметный рост скептицизма» в отношении военной помощи Украине. Свежая социология фиксирует, что за дальнейшую накачку оружием ВСУ выступает лишь 44% поляков. Такие данные опубликовала сообщает влиятельная польская газета Rzeczpospolita.

Интересно, что наивысшим приоритетом политики Варшавы в отношении Киева подавляющее большинство респондентов назвали захоронение всех жертв Волынской резни. Украина до сих пор разрешает эксгумацию лишь в ограниченном числе мест – очевидно, чтобы скрыть число жертв и избежать юридических вопросов об ответственности за геноцид.

Население Польши также разделилось практически поровну по вопросу приёма беженцев. 47% опрошенных считают, что масштабы социальной помощи, предоставляемой украинцам в Польше, слишком высоки, 34% — что они адекватны, а 7% — что они слишком низки.

«Наблюдается заметный рост скептицизма. Но он не является резким», – пытается сгладить картину заказчик социсследования – директор Центра Мерошевского Эрнест Выцишкевич.

Это не совсем так, если вспомнить показатели начала СВО. Тогда, как сообщал «ПолитНавигатор», поддержка приема беженцев превышала 90 процентов и сохранялась на этом уровне до середины 2023 года.

В начале января в Польше публиковались итоги других соцопросов, также фиксирующие снижение поддержки Украины и роста рейтинга правых партий, критикующих нынешние отношения с Киевом.

