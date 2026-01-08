Самые низкие за 11 лет показатели поддержки Украины зафиксированы в Польше

В Польше зафиксированы самые низкие с 2014 года (начала антироссийской истерии на Запае после возвращения Крыма в состав РФ) показатели поддержки в обществе идеи дальнейшего приема беженцев с Украины.

Опрос Центра изучения общественного мнения фиксирует разделение настроений практически поровну –  48 процентов взрослых польских жителей заявляют о поддержке приема беженцев с Украины, а 46 процентов против этого.

В начале СВО поддержка приема беженцев превышала 90 процентов и сохранялась на этом уровне до середины 2023 года.

Возражения против приема беженцев чаще всего заявляют жители сельских районов, среди которых этот процент составляет 59 процентов. Это может объясняться тем, что польские фермеры страдают от конкуренции с дешевой продукцией с Украины, завозящейся в ЕС без пошлин и контроля.

54% опрошенных высказались за прекращение конфликта даже за счет потери Украиной части территории. 63% респондентов выразили уверенность, что Украина в конечном итоге будет вынуждена отказаться от части своей территории.

Социсследование, проведенное еще одним центром, IBRiS, показывает: 60 процентов поляков не верят, что война на Украине закончится в 2026 году.

В победу Украины верят 3,7 процента респондентов, в то время как 9 процентов считают, что войну выиграет Россия.

51,6% опрошенных наиболее вероятным сценарием называют длительную заморозку конфликта.

Интересно, что этот же центр фиксирует рост рейтинга партии, выступавшей против поддержки Украины, –  Конфедерация польской короны Гжегожа Брауна сейчас бы получила 9,7% на выборах в парламент.

