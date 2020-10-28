Получив отлуп на выборах, Зеленский вспомнил про советских освободителей

28.10.2020, Киев, Максим Карпенко

Президент Украины Владимир Зеленский возложил цветы к могиле Неизвестного солдата в столичном Парке Вечной Славы.

Мероприятие прошло в честь 76-й годовщины освобождения от немецко-фашистских захватчиков, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

«Украина всегда будет помнить тех, кто отдал свою жизнь, освобождая нашу землю от захватчиков. За мир украинцы заплатили очень высокую цену, и наивысшим уважением доброй памяти павших является наша с вами преданность делу сохранения мира», – заявил Зеленский.

Поздравил с годовщиной освобождения и министр обороны Андрей Таран.

«С особым сожалением и горечью в этот день вспоминаем события Второй мировой войны. Украинская земля подверглась тотальной оккупации и порабощению. На судьбу того военного поколения выпали страшные испытания: концлагеря, массовые уничтожения, сожженные деревни и разрушенные города. Война унесла миллионы жизней.

За очищение Украины от гитлеровских захватчиков была уплачена невероятная цена. Именно на территории Украины состоялись ключевые битвы с нацистскими оккупантами за освобождение Европы. Здесь были разгромлены главные силы вермахта. Каждый клочок украинской земли полит кровью ее защитников и освободителей. Могилы Неизвестного солдата, памятники, мемориалы – вечное напоминание о несокрушимости, жертвенности, патриотизме павших героев. Их пример побуждает нас и сегодня на борьбу с агрессором за освобождение украинской земли», – заявил Таран.

Интересно, что несмотря на высокие слова украинских руководителей сегодня в стране при поддержке власти идет тотальная борьба с советским наследием – улицы, названные в честь героев Великой Отечественной войны переименовываются в честь коллаборантов и нацистских преступников, памятники советским солдатам разрушаются и подвергаются актам вандализма.

Кроме того, легализованы разнообразные марши в честь боевиков УПА, их хоронят с воинскими почестями и караулами, а День защитника Украины празднуется 14 октября, который объявлен днем основания УПА.

Возможно, двуличность власти объясняет реальное отношение к ней избирателей и провалы правящей партии «Слуга народа» на прошедших недавно местных выборах, в частности удручающе низкие результаты в юго-восточных регионах.