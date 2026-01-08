Поляк Кульпа: «Только границы 1991 года. Остальное – передышка»

Вадим Москаленко.  
08.01.2026 16:51
  (Мск) , Киев
Просмотров: 667
 
Дзен, Польша, Россия, Русофобия, Украина


Задачей Запада был и остаётся расчленение России, и все переговорные инициативы нужно воспринимать только как возможность подготовиться к новому этапу.

Об этом на канале «Новости Live» заявил бывший заместитель госсекретаря в минэкономики Польши, отпетый русофоб Пётр Кульпа, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Задачей Запада был и остаётся расчленение России, и все переговорные инициативы нужно воспринимать только...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

«Надежда на то, что Россия в итоге этой войны обанкротится и станет неспособной спастись без внешней поддержки, что рано или поздно приведёт к переменам, которые начнут процесс смуты и возврат конституционных украинских территорий», – подчеркнул поляк.

«Потому что про мир можно говорить только на условиях границ 91-го года, всё остальное – это переходный период», – сказал Кульпа.

Метки:

Отблагодарить журналистов за материал и поддержать «ПолитНавигатор»

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту

Все новости за сегодня



Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

  • Январь 2026
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Декабрь    
     1234
    567891011
    12131415161718
    19202122232425
    262728293031  

  • Подписка на новости Политнавигатора



    • Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить