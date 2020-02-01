01.02.2020, Киев, Ольга Козаченко
 
Политика, США, Украина
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Помпео отказался обсуждать с Украиной вопрос о поставках средств ПВО


В Киеве не питают иллюзий относительно настоящего, а не высказываемого на словах отношения к Украине нынешней администрации США.

Об этом пишет киевский интернет-еженедельник «Зеркало недели», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Пусть и с четвертой попытки, но госсекретарь Соединенных Штатов Майк Помпео таки прилетел в Киев. Правда, на фоне скандала, разразившегося после слов, раздраженно брошенных им журналистке NPR Мэри Луиз Келли неделю назад: «Вы думаете, американцам есть дело до Украины?», – обращает внимание издание.

Указывается, что при нынешнем президенте США Дональде Трампе Белый дом не ограничивается лишь словами политической поддержки Украине, оказывая ей и военную, и финансовую помощь.

«Однако сказанное Помпео журналистке NPR отражает истинное отношение Трампа и его клевретов к нашей стране. Впрочем, в скандальной фразе госсекретаря нет ничего нового: в Киеве не питали никаких иллюзий относительно искренности «витринных» высказываний главы Белого дома и его ближайших приверженцев об Украине.

Знали и то, что Украина не является для них приоритетом. (Например, в рамках плана по урегулированию израильско-палестинского конфликта, предложенного Трампом, США готовы выделить Палестине, занимающей значительно меньшую, чем украинский Донбасс территорию, 50 миллиардов долларов) И осознавали, что наша страна оказалась (в том числе и благодаря недюжинным усилиям некоторых известных украинцев) разменной монетой в интригах межпартийного противостояния республиканцев и демократов», – отмечается в публикации.

В ходе переговоров в Киеве Помпео заявил о поддержке Украины, но так и не назвал точную дату визита Зеленского в Вашингтон, хотя эта поездка украинского президента очень важна для Киева.

По информации «ЗН», на переговорах не обсуждалась работа комиссии стратегического партнерства, а на поднятый украинской стороной вопрос о поставках средств ПВО Помпео в ответ спросил: «Что вы собираетесь сбивать?».

Как сообщал «ПолитНавигатор»,  эксперты полагают, что Помпео приезжал в Киев для поднятия упавшего морального духа украинского руководства.

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