Попавшие под обмен не хотят играть в украинское правосудие – адвокат

04.02.2020, Киев, Максим Карпенко

Возвращенные в рамках предновогоднего обмена экс-сотрудники «Беркута», которые, согласно украинскому законодательству, должны приезжать в страну для участия в процессе, вряд ли будут это делать.

Об этом в эфире телеканала «КРТ» заявил адвокат, защищающий политзаключенных на Украине, Валентин Рыбин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам юриста, «беркута», проведшие в заключении почти шесть лет, за это время хорошо изучили украинскую правоохранительную систему и, оказавшись на свободе, не хотят больше попасть в застенки режима.

«Те ребята, которые покинули Украину по результату изменения им меры пресечения, конечно, сейчас стоят перед очень тяжелым выбором. Потому что, если они не вернутся, дела в отношении их будут приостановлены, а они – объявлены в розыск. И мне кажется, что это еще один шаг в сторону той амнистии, которая должна быть принята. Потому что люди, которые отбывали в следственном изоляторе, не хотят возвращаться в эти ужасные условия ни за что. То есть не будучи действительно преступниками.

Поэтому мне кажется, что процент возврата будет очень небольшой. Мы можем посмотреть на дело киевского «Беркута» – ребята, которые практически шесть лет отсидели в СИЗО и теперь, наконец-то, получили свободу, я не думаю, что они будут возвращаться сюда, видя то, как им меняли меру пресечения 27-28 декабря. Видя абсолютный абсурд, я думаю, что не стоит опять играть в украинское правосудие на том этапе времени, на котором мы сейчас находимся», – заявил Рыбин.

Как сообщал «ПолитНавигатор», несколько сотрудников «Беркута» были выданы Киевом в ЛДНР в рамках обмена пленными между Украиной.

Также говорилось о том, что бывшие «беркутовцы» не могут устроиться на работу в России.