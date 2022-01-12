Попенко: Украинскую энергетику лучше всех описывает матерщина Подеревянского

Новости Украины

Из-за воровства и некомпетентности киевских политиков и чиновников в ближайшее время вся украинская электросеть выйдет из строя.

Об этом в ходе пресс-конференции в Киеве заявил глава украинского Союза потребителей коммунальных услуг Олег Попенко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Когда-то Лесь Подеревянский сказал замечательную вещь: «Если вся эта конструкция не навернётся в этом году, то она обязательно навернётся в следующем». Дело в том, что Украина дошла до точки невозврата, в следующем году всё будет сыпаться. Потому что у нас убитые не только сети электроэнергии. Зеленский отменил налог на энергосети, введённый Порошенко, но и тогда «Теплоэнерго» отправлял эти деньги не на починку, а на собственные нужны, но он был, и мы могли говорить, что за 7-8 лет модернизируются все сети «Облаэнерго». Но они и этого делать не будут, потому что скажут: «Вы у нас деньги забрали». Естественно, вся энергосеть будет сыпаться, как в Киеве, где количество абонентов на одну сеть превышает норму в полтора раза, всё это будет приводить к отключениям», – предупредил Попенко.

Напомним, ранее в Мариуполе, захваченном летом 2014 года украинской армией, прошла акция протеста против веерных отключений. На манифестацию вышли жители одного из районов, которые на новогодние праздники остались без электричества.

Кроме того, в Киеве заявили, что даже такие крупные города Украины, как Запорожье, вынуждены обходиться крайне ограниченным количеством электроэнергии – школы работают периодически, а жилые дома по много часов не имеют света.