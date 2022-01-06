«У нас правитель – дебил!»: В Мариуполе перекрыли улицу из-за веерных отключений

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Новости Украины

В Мариуполе – втором по величине городе ДНР, захваченном летом 2014 года украинской армией, прошла акция протеста против веерных отключений. На манифестацию вышли жители одного из районов, которые на новогодние праздники остались без электричества.

Об этом сообщает местный сайт «0629», передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Накануне жители частного сектора в посёлке Кировка Приморского района вышли после 22 часов вечера и перекрыли улицу Флотскую, чтобы хоть как-то привлечь внимание к своей проблеме.

По информации СМИ, отчаявшиеся мариупольчане создали «встречу» в социальной сети и течение часа собрались на акцию. За час перед пешеходным переходом скопились десятки фур.

«Кто нам возместит убытки по технике? Холодильники, машинки, утюги – всё горит!»; «Самое главное – дети дома», «Об этом никто не думает, думаете нам по кайфу здесь стоять почти в 12 часов ночи?» – возмущались люди.

Прибыла полиция начала убеждать местных жителей расходиться, поскольку владельцы автомобилей, которым перекрыли проезд, не виновны в этой проблеме.

«А мы не виновны, что у нас правитель – дебил. Пусть решит проблему, он же такой классный богатый мужчина, у него по-любому дома свет всегда есть», – ответила одна из участниц пикета.

Люди говорили, что не верят правительству, рассказывали, что в сложившейся ситуации у многих владельцев домов, в которых отопление зависит от электричества, мёрзнут грудные дети.

«Пять минут, дали свет, десять минут – бац, на час отключили. И так целый вечер. Мозго#бка», – сказала женщина пенсионного возраста.

По словам пикетчиков, эта проблема длится уже не менее недели.

«Отключения света с 28 числа. Мы Новый год отмечали без света, 1 января. Нам далее его 2-го с горем пополам, а сегодня история продолжается», – рассказала местная жительница.