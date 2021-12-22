В Запорожье энергетики приезжают на аварийные вызовы и сидят в машинах

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Новости Украины

Даже такие крупные города Украины, как Запорожье, вынуждены обходиться крайне ограниченным количеством электроэнергии – школы работают периодически, а жилые дома по много часов не имеют света.

Об этом в эфире телеканала «Наш» заявила позвонившая в студию жительница Запорожья, представившаяся Натальей, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Говорю быстро, потому что садится телефон – свет отключили без всякого якова. С десяти часов нет, звоню – ничего не говорят. Ребёнок ходит в школу – группы продлённого дня не будет, столовой не будет, потому что «что-то со светом». Детей забирать в 12:50. Вот я её сейчас заберу, а у нас, девятиэтажный дом, электроплиты. Чем я её буду кормить? Куском хлеба. Микроволновки нет, печка у нас не работает», – сказала она.

В диспетчерской службе объясняют отключение света ремонтом, но Наталья уверена, что это ложь.

«Я в окно смотрю, там у нас кирпичная будка. Когда у нас аварии, туда приезжают машины. Но никого нет», – резюмировала она.

Напомним, ранее в Киеве заявили, что во многих областях Украины, в том числе и в Киевской, начались «плановые отключения» электроэнергии. В связи с этим украинское руководство затеяло опасную игру с атомной генерацией электроэнергии.