В Запорожье энергетики приезжают на аварийные вызовы и сидят в машинах

22.12.2021  20:28 (Мск), Киев,
Вадим Москаленко.  
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Дзен, Кризис, Общество, Политика, Россия, Скандал, Украина, Экономика коллапса, Энергетика
Новости Украины

Даже такие крупные города Украины, как Запорожье, вынуждены обходиться крайне ограниченным количеством электроэнергии – школы работают периодически, а жилые дома по много часов не имеют света.

Об этом в эфире телеканала «Наш» заявила позвонившая в студию жительница Запорожья, представившаяся Натальей, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Даже такие крупные города Украины, как Запорожье, вынуждены обходиться крайне ограниченным количеством электроэнергии –...

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«Говорю быстро, потому что садится телефон – свет отключили без всякого якова. С десяти часов нет, звоню – ничего не говорят.

Ребёнок ходит в школу – группы продлённого дня не будет, столовой не будет, потому что «что-то со светом». Детей забирать в 12:50. Вот я её сейчас заберу, а у нас, девятиэтажный дом, электроплиты. Чем я её буду кормить? Куском хлеба. Микроволновки нет, печка у нас не работает», – сказала она.

В диспетчерской службе объясняют отключение света ремонтом, но Наталья уверена, что это ложь.

«Я в окно смотрю, там у нас кирпичная будка. Когда у нас аварии, туда приезжают машины. Но никого нет», – резюмировала она.

Напомним, ранее в Киеве заявили, что во многих областях Украины, в том числе и в Киевской, начались «плановые отключения» электроэнергии. В связи с этим украинское руководство затеяло опасную игру с атомной генерацией электроэнергии.

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