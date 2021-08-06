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06.08.2021, Москва, Владимир Гладков
 
Дзен, Политика, Россия, русофобия, Украина
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Попытка Киева продать свою русофобию Западу обернулась трагедией десятилетия

Новости УкраиныКиев пытался торговаться с Западом антироссийской политикой, однако взамен получил лишь гражданскую войну и...

Киев пытался торговаться с Западом антироссийской политикой, однако взамен получил лишь гражданскую войну и далеко не самую ключевую позицию Украины в приоритетах США.

Об этом в ходе лекции на площадке Северо-Кавказского федерального университета в Ставрополе заявил научный директор клуба «Валдай», главный редактор журнала «Россия в глобальной политике» Федор Лукьянов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Страны, как, например, родственная нам Украина, во многом строили свою политику на оппозиции к России, на том, что их успех был связан с тем, что между Россией и Западом есть соперничество за их страну, и на этом можно извлекать дивиденды. Правда, они доизвлекались до того, что произошла трагедия прошлого десятилетия. Сейчас выясняется, что эти обстоятельства могут уйти, и возникает вопрос: а сами вы что можете? В чём смысл такого политического курса, и те страдания, которые испытывает руководство Украины в связи с явным недостатком со стороны США?» – сказал эксперт.

Кроме того, он отметил, что киевская власть рассчитывала, что с приходом президента США Джо Байдена роль Украины во внешней политики США изменится, но этого не произошло.

«Хотя на Украине и рассчитывали на то, что придёт Байден, и Украина станет в приоритете, но Байден в очередной раз показал, что он умнее, чем все думали. Байден понимает Украину в американской стратегии прекрасно, что это место есть, но оно отнюдь не ключевое», – добавил Лукьянов.



Напомним, ранее в Москве заявили, что международная позиция Украины за последние годы значительно деградировала.

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