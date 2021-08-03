В США устали от Киева – украинским президентам больше не хотят рукоплескать в Вашингтоне

03.08.2021, Москва, Владимир Гладков

Новости Украины

Международная позиция Украины за последние годы значительно деградировала – если раньше был президент, приезжая в Вашингтон, то теперь Владимир Зеленский не может даже выступить в Конгрессе США.

Об этом в эфире телеканала «Россия 1» заявил политический обозреватель газеты «Коммерсант» Сергей Строкань, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«В 2005 году президент Украины Виктор Ющенко приехал в Вашингтон и ему рукоплескали две палаты Конгресса США, он раздавал автографы, как голливудская звезда. Сейчас президент Украины Владимир Зеленский не имеет никаких шансов выступить в Конгрессе, потому что он не интересен, потому что Украина не интересна Америке вообще », – сказал эксперт.

Кроме того, эксперт отмечает, что в Вашингтоне уже устали от вечно клянчащей деньги Украины.

«От Украины устали, Украина постоянно только просит:« Дайте, дайте ». И в этом для нас хорошая новость. Ноль. Президент США Байден не сказал про Украину ни слова даже с американскими журналистами – это тренд », – сказал Строкань.

Напомним, ранее в Киеве отметили, что назначение «для галочки» министра транспорта США Питера Буттиджича представителем от Вашингтона на организованном Киевом саммите «Крымская платформа» показывает, что раздражать Россию высокими посещениями таких мероприятий не собираются .

Кроме того, в Киеве заявили, что поездка президента Украины Владимира Зеленского в Грузию на саммит так называемого «Ассоциированного трио» Украины, Молдавии и Грузии была совершенно бесполезной , а само мероприятие не будет иметь никаких практических последствий.