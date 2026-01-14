«Пора мобилизовать каждого украинца!» – Зе-Рада продлила военное положение

Вадим Москаленко.  
14.01.2026 17:54
  (Мск) , Киев
Просмотров: 308
 
Вооруженные силы, геноцид, Дзен, Мобилизация, Нацизм, Общество, Политика, Россия, Сюжет дня, Украина


На Украине продлили военное положение и срок всеобщей мобилизации ещё на 90 дней.

Такое решение приняла Верховная рада на пленарном заседании, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

На Украине продлили военное положение и срок всеобщей мобилизации ещё на 90 дней. Такое...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

Депутат от «Слуг» Евгений Чернев надеется, что такие меры помогут мобилизовать больше людей в армию.

«Несмотря на наши усилия, РФ не хочет прекращать войну. Она доказывает это каждый день ударами по инфраструктуре и давлением на фронте. Поэтому мы вынуждены продлевать военное положение – и жить по законам военного времени.

Это не просто слова и не просто продолжение какого-то закона. Это понимание того, что война тут, по всей Украине. Это должно мобилизовать каждого украинца, чтобы каждый поступок был направлен на окончание войны!», – вещал Чернев.

За продление военного положения на три месяца с 3 февраля депутаты проголосовали единогласно и без критики, набрав 330 голосов.

После чего перешли к рассмотрению продления сроков проведения всеобщей мобилизации, которую большинство депутатов рискнули критиковать лишь косвенно, акцентируя на «необходимости наведения порядка».

«Если вы посмотрите новости – во Львове объявлен план-перехват из-за стрельбы по автобусу ТЦК, полиция работает на всех выездах из города. До чего мы дожили, если такие новости распирают всю новостную ленту, тем более в тыловом Львове!

Реформа ТЦК назрела как никогда. Потому что если почитать закон, мобилизация касается не только армии, но и всего правительства. Мы должны быть за это ответственны, иначе дойдём до коллапса.

Отдельного внимания заслуживает количество забронированных, которое превышает все силы обороны плюс дезертиров», – сказала изгнанная из президентской фракции «Слуга народа» парламентарий Анна Скороход.

Мобилизацию также поддержали почти единогласно: 312 депутатов из минимально необходимых 226.

Метки: , ,

Отблагодарить журналистов за материал и поддержать «ПолитНавигатор»

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту

Все новости за сегодня



Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

  • Январь 2026
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Декабрь    
     1234
    567891011
    12131415161718
    19202122232425
    262728293031  

  • Подписка на новости Политнавигатора



    • Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить