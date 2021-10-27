Пора уничтожать беспилотники ВСУ, как самолеты в 14-м – Михеев

27.10.2021 11:08 (Мск), Киев, Максим Карпенко

Новости Украины

Атаки ВСУ на позиции ЛДНР выгодны Украине именно сейчас, потому что это отвлекает внимание от внутреннего кризиса в стране. Кроме того, сейчас в Германии, которая является участницей «нормандского формата» и одним из гарантов «Минских соглашений», меняется власть и ей не до Украины.

Об этом в эфире интернет-канала Соловьев Live заявил политолог Сергей Михеев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Выбран для этого момент в том числе потому, что Меркель уходит в отставку, сейчас провисают все эти форматы. Они просто провисают и, возможно, некому будет даже заниматься Украиной. А к кому апеллировать, в международном смысле обсуждать? Они хотят выйти из «Минских соглашений», для этого им нужен ответ. Они провоцируют этот ответ. Чтобы из этих «Минских соглашений» выйти и в дальнейшем усилить процесс интеграции в систему зависимости от США. Главная проблема вот в чем – мы сами не понимаем, какая наша стратегия в отношении этих территорий и в отношении Украины в целом», – заявил Михеев.

Эксперт также отметил, что Украина впервые применила беспилотники «Байрактар» по позициям армии ДНР. Это будет повторяться вновь и вновь до тех пор, пока на вооружении республики не появятся средства подавления БПЛА.

«Эти беспилотники могут наносить удары дистанционно, и что вы сделаете с этим? Вот он будет висеть там, условно говоря, в украинском воздушном пространстве и наносить эти удары по позициям ДНР/ЛНР и еще по каким-то объектам. Какие наши действия? Вот сейчас у них это получилось, я вас уверяю, если получилось это один раз, они попытаются это сделать во второй раз, в третий, пятый, десятый – пока на что-то не наткнутся, пока не наткнутся на какое-то противодействие. Вооруженное, техническое, политическое – я не знаю. Но они будут это делать, потому что им нужны эти вдохновляющие штуки», – считает политолог.

«На самом деле ничего потрясающего в этих беспилотниках нет. Борьба с ними вполне возможна, вопрос только в том, где и как. Но, с другой стороны, они открывают очень неприятную страницу в этом конфликте снова, которая для них может закончиться очень плачевно. Напоминаю, с определенного момента ВВС в зоне конфликта не использовались. Мы помним, когда все это начиналось в 14-м году, в 15-м. Украина пыталась применять собственные ВВС, они потеряли несколько самолетов, в том числе и с десантом, понесли очень быстро ощутимые потери и на много лет тема воздуха была свернута полностью. А теперь они опять это открывают, но через беспилотники», – добавил эксперт.

«Это означает простую вещь: если не начать сбивать эти беспилотники – в их пространстве, не в их пространстве – ничего не получится. Они будут наглеть, будут их применять, радоваться и так далее. Здесь надо вырабатывать адекватный военно-технический ответ на эти вещи», – резюмировал Михеев.