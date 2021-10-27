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27.10.2021 11:08 (Мск), Киев, Максим Карпенко
 
Война, Вооруженные силы, Дзен, Донбасс, Политика, Россия, Украина
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Пора уничтожать беспилотники ВСУ, как самолеты в 14-м – Михеев

Новости УкраиныАтаки ВСУ на позиции ЛДНР выгодны Украине именно сейчас, потому что это отвлекает внимание...

Атаки ВСУ на позиции ЛДНР выгодны Украине именно сейчас, потому что это отвлекает внимание от внутреннего кризиса в стране. Кроме того, сейчас в Германии, которая является участницей «нормандского формата» и одним из гарантов «Минских соглашений», меняется власть и ей не до Украины.

Об этом в эфире интернет-канала Соловьев Live заявил политолог Сергей Михеев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Выбран для этого момент в том числе потому, что Меркель уходит в отставку, сейчас провисают все эти форматы. Они просто провисают и, возможно, некому будет даже заниматься Украиной. А к кому апеллировать, в международном смысле обсуждать? Они хотят выйти из «Минских соглашений», для этого им нужен ответ. Они провоцируют этот ответ. Чтобы из этих «Минских соглашений» выйти и в дальнейшем усилить процесс интеграции в систему зависимости от США. Главная проблема вот в чем – мы сами не понимаем, какая наша стратегия в отношении этих территорий и в отношении Украины в целом», – заявил Михеев.

Эксперт также отметил, что Украина впервые применила беспилотники «Байрактар» по позициям армии ДНР. Это будет повторяться вновь и вновь до тех пор, пока на вооружении республики не появятся средства подавления БПЛА.

«Эти беспилотники могут наносить удары дистанционно, и что вы сделаете с этим? Вот он будет висеть там, условно говоря, в украинском воздушном пространстве и наносить эти удары по позициям ДНР/ЛНР и еще по каким-то объектам. Какие наши действия? Вот сейчас у них это получилось, я вас уверяю, если получилось это один раз, они попытаются это сделать во второй раз, в третий, пятый, десятый – пока на что-то не наткнутся, пока не наткнутся на какое-то противодействие. Вооруженное, техническое, политическое – я не знаю. Но они будут это делать, потому что им нужны эти вдохновляющие штуки», – считает политолог.

«На самом деле ничего потрясающего в этих беспилотниках нет. Борьба с ними вполне возможна, вопрос только в том, где и как. Но, с другой стороны, они открывают очень неприятную страницу в этом конфликте снова, которая для них может закончиться очень плачевно. Напоминаю, с определенного момента ВВС в зоне конфликта не использовались. Мы помним, когда все это начиналось в 14-м году, в 15-м. Украина пыталась применять собственные ВВС, они потеряли несколько самолетов, в том числе и с десантом, понесли очень быстро ощутимые потери и на много лет тема воздуха была свернута полностью. А теперь они опять это открывают, но через беспилотники», – добавил эксперт.

«Это означает простую вещь: если не начать сбивать эти беспилотники – в их пространстве, не в их пространстве – ничего не получится. Они будут наглеть, будут их применять, радоваться и так далее. Здесь надо вырабатывать адекватный военно-технический ответ на эти вещи», – резюмировал Михеев.

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