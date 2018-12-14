Порошенко готов утопить страну в крови ради второго срока

14.12.2018, Киев, Ольга Козаченко

Ради того, чтобы удержаться у власти, президент Украины Петр Порошенко пойдет на любые преступления.

Такое мнение в комментарии “Известиям” высказал депутат Верховной рады Евгений Балицкий.

“Если надо будет утопить страну в крови, чтобы остаться у власти, Порошенко это сделает. Ему важно остаться во главе предвыборной повестки. Кроме того, он может отправить туда «патриотически» настроенные батальоны, бросить в пламя войны, а потом приспустить флаги и назвать их именами улицы, полагая, что тем самым заработает себе очки”, – полагает Балицкий.

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