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Порошенко готов утопить страну в крови ради второго срока
Ради того, чтобы удержаться у власти, президент Украины Петр Порошенко пойдет на любые преступления.
Такое мнение в комментарии “Известиям” высказал депутат Верховной рады Евгений Балицкий.
“Если надо будет утопить страну в крови, чтобы остаться у власти, Порошенко это сделает. Ему важно остаться во главе предвыборной повестки. Кроме того, он может отправить туда «патриотически» настроенные батальоны, бросить в пламя войны, а потом приспустить флаги и назвать их именами улицы, полагая, что тем самым заработает себе очки”, – полагает Балицкий.
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Как сообщал “ПолитНавигатор”, у Киева почти все готово для химической провокации в Донбассе.
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Метки: Евгений Балицкий, Петр Порошенко
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