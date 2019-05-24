Порошенко готовится записать себя в жертвы политических репрессий

24.05.2019, Киев, Максим Карпенко

Бывшему президенту Украины Петру Порошенко нельзя уходить из власти, поскольку это сулит ему и его ближайшему окружению массу уголовных дел.

Об этом на пресс-конференции в Киеве заявил политолог Виктор Небоженко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Порошенко не скрывает, что он лидер антипрезидентского меньшинства. И делает это не потому, что он честолюбивый и у него комплекс неполноценности – все очень просто, речь идет об огромной волне криминализации, которая накроет практически все ближайшее окружение бывшего президента Порошенко.

И он прекрасно понимает, что выступать против этого – нужно быть либо очень чистым человеком, но это ему не нужно вообще, а самый лучший выход из положения – это политизация процессов против себя.

Поэтому чем больше людей узнает, что лично он принимает участие в организации таких мероприятий, тем проще ему будет на судебных заседаниях говорить: «Это мне мстят. Это политизация»… Любые юридические обвинения в уголовных нарушениях, он будет объявлять, что это криминализация его, «честного человека», – заявил Небоженко.

«ПолитНавигатор» сообщал, что юрист Андрей Портнов, занимавший при президенте Викторе Януковиче должность заместителя главы его администрации, подал заявление в Государственное бюро расследований (ГБР), в котором обвиняет бывшего президента Петра Порошенко в отмывании гигантских сумм средств средств и неуплате налогов.

Также ранее был опубликован нотариальный документ, свидетельствующий, что в апреле 2015 года, когда в зоне АТО погибали украинские военные, бывший президент Петр Порошенко переоформлял свою панамскую торговую компанию UKRPROMINVEST HOLDING LTD в новое оффшорное предприятие BATTERY INVESTMENT CORP.