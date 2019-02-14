14.02.2019, Донецк, Владимир Гладков

Украинский президент Петр Порошенко отдал приказ на массированный обстрел ДНР для подтверждения своих агрессивных тезисов избирательной кампании и предупреждения Запада о том, что его рано списывать со счетов.

Такое мнение корреспонденту «ПолитНавигатора» высказал депутат Народного совета ДНР Мирослав Руденко.

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«С учетом того, что сейчас середина февраля, а выборы всего через полтора месяца, я склонен связывать это с тем, что приближаются выборы, и что Порошенко всячески пытается играть на этом. Он уже строит свою кампанию на агрессивной, русофобской и антидонбасской риторике якобы со строительством армии с его помощью, с признанием ПЦУ, «Остаточне прощавай», «Геть вид Москвы» и прочие рефрены его кампании. С учетом того, что он строит её на антитезисах и противостоянии с Россией, то он первый заинтересован в обострении ситуации, чтобы так или иначе использовать её в рамках кампании», – отметил политик.

При этом, по его словам, Порошенко также может спровоцировать серьезное военное обострение в Донбассе, если почувствует, что теряет поддержку своих американских кураторов.

«Минимум – это набор каких-то предвыборных баллов на такой агрессивной ноте, а максимум – вплоть до срыва и переноса кампании, если он будет понимать, что есть некая угроза, что американские кураторы предпочтут другого кандидата. Понятно, что Порошенко – это первый из олигархов Украины, который благодаря своей должности президента может подстраивать под себя экономику. Поэтому если он потеряет экономическую должность, то потеряет и экономические позиции, доходы, поэтому он может пойти ва-банк.

Поэтому я бы в большей степени связывал такое обострение с тем, что приближаются выборы, и Порошенко себя неуверенно чувствует», – резюмировал Руденко.

Напомним, ранее в комментарии «ПолитНавигатору» командир спецотряда МЧС ДНР «Легион», полковник Сергей Завдовеев высказал мнение, что данный обстрел осуществлен по приказу Киева – с целью спровоцировать ответный огонь и, тем самым, получить повод для возобновления военного положения на Украине.

Также председатель Комитета по внешней политике и международным связям Народного Совета ДНР Владислав Бердичевский отметил, что подобная провокация необходима Петру Порошенко, который рассчитывает накануне выборов вбросить в информационное пространство сюжеты о победоносном эпизоде войны под своим «мудрым руководством».