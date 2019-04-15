Порошенко испугался дебатов с Зеленским

15.04.2019, Киев, Ольга Козаченко

Накануне второго тура выборов главы украинского государства действующий президент Петр Порошенко лишь делает вид, что хочет публичной полемики со своим соперником Владимиром Зеленским.

Такое мнение в комментарии “Московскому комсомольцу” высказал киевский политолог Алексей Якубин.

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“Сторонники Порошенко пытаются создать видимость, что тот приходит на дебаты, а Зеленский на них не является. Это было и в студии телеканала «1+1», когда президент делал вид, что ему неизвестно о том, что Зеленский находится во Франции. Эта игра со стороны президента связана с тем, что Порошенко пытается отыграть «черную технологию», что Зеленский боится дебатов. Но по факту складывается впечатление, что Порошенко не хочет дебатировать с фаворитом президентской гонки.

Команда Зеленского точно спросит у него о коррупции, о социально-экономическом состоянии страны, о бизнесе… Сейчас президент готовит почву, чтобы не проводить дебаты с Зеленским. Кроме того, на эту акцию Порошенко не пустили ряд СМИ, среди которых — «Вести» и канал «1+1». Это говорит о том, что даже на собственном митинге президент не в состоянии отвечать на неудобные вопросы”, – убежден Якубин.

Как сообщал “ПолитНавигатор”, вчера Порошенко попытался сымитировать проведение дебатов, устроив сеанс прилюдной политической мастурбации