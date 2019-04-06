Порошенко наплевал на безопасность украинцев

06.04.2019, Киев, Владимир Гладков

Когда отдельные деятели из числа пропрезидентских радикалов и националистов позволяют себе говорить об убийствах украинских граждан, Петр Порошенко обязан принимать меры, а не закрывать глаза на их действия.

Об этом в эфире телеканала «ZIK» заявил днепропетровский блогер Максим Бужанский, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Напоминаю вам, что Пётр Алексеевич Порошенко не просто один из кандидатов в президенты, он ещё сейчас президент. Муждабаев собрался убивать украинских граждан? Десять минут. Петру Алексеевичу подконтрольна СБУ, у него есть назначенный им генеральный прокурор. Лицом в землю: «Кого ты там собрался убивать, чьи ты области собрался раздавать?»

Корчинский собрался угрожать противникам одного из кандидатов в президенты? Руки за спину, лицом в землю. Безопасность граждан. Никто у нас в стране, кем бы он ни был, другим гражданам угрожать не может, не имеет права. А Пётр Алексеевич обязан защитить право каждого на безопасность. Он этого не делает», – отметил блогер.