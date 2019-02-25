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25.02.2019, Москва, Владимир Гладков
 
Крым, Культура, Политика, Россия, Украина
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Порошенко отыгрывается на беззащитных женщинах за свои неудачи – эксперт

Начавшиеся на Украине гонения и травля сестёр Опанасюк являются попыткой президента Украины Петра Порошенко привлечь к своему электорату «патриотов» и «отыграться» за неудавшуюся провокацию в Керченском проливе.

Об этом в эфире телеканала «Россия-1» заявил депутат Государственной Думы VI созыва, член фракции «Справедливая Россия» Александр Романович, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Сейчас мы являемся свидетелями ещё одной провокации, которая устраивается в рамках предвыборной кампании господина Порошенко. Этими действиями он пытается привлечь на свою сторону якобы украинцев, якобы патриотов, потому что, с точки зрения искусства и художественного конкурса, представить себе что-либо подобное на сцене, на виду, нельзя», – отметил он.

Также Александр Романович подчеркнул, что, после того, как опасная провокация в Керченском проливе не удалась, Пётр Порошенко со своими прихвостнями решил выбрать более беззащитную жертву для провокаций.

«Как какое-то хамло, подонок, может на сцене задавать вопросы женщине, которая стоит перед тобой, и спрашивать: «Ты можешь отказаться от мамы ради того, чтобы поехать на какой-то конкурс?». Это уму не постижимо. Это всё делается с политическим прицелом: не удалось с Керченским проливом, потому что там опасно, так они сейчас устроят ещё одну провокацию, где не опасно, где они готовы вылить дерьма на людей, которые занимаются искусством», – резюмировал политик.

Напомним, ранее главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос заявил, что дочери вице-премьер-министра Крыма Ларисы Опанасюк, Мария и Анна, накануне отказавшиеся в интервью меджлисовскому каналу ATR назвать полуостров «оккупированным Россией», не имеют права представлять Украину на Евровидении.

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