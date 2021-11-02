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02.11.2021 22:24 (Мск), Киев, Вадим Москаленко
 
Дзен, Кризис, Медицина, Общество, Политика, Россия, Скандал, Украина
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В Раде обвиняют Зе-власть в полном провале прививочной кампании

Новости УкраиныИз-за некомпетентности киевского руководства Украина более чем в два раза отстаёт от среднемировых темпов...

Из-за некомпетентности киевского руководства Украина более чем в два раза отстаёт от среднемировых темпов вакцинации от коронавируса.

Об этом в ходе внеочередного заседания Верховной рады заявила депутат от «Европейской солидарности» Яна Зинкевич, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Сейчас есть огромная проблема – у нас один из самых низких уровней вакцинации и вакцинировавшихся граждан в мире. В то время, когда уровень вакцинации граждан в мире составляет 49,6%, мы отстаём более чем вдвое», – сказала она.

Зинкевич подчеркнула, что столь плачевная ситуация сложилась из-за некомпетентности украинского руководства, которое вовремя не обеспечило страну всем необходимым.

«Это произошло именно из-за провала власти по просветительской и информационной кампании. Из-за начала поступления вакцин в страну чуть ли не в последнюю очередь. Из-за недостаточного количества пунктов вакцинации, что особо остро мы видим сейчас, когда имеющиеся пункты не могут обеспечить возросший спрос.

Власти необходимо как можно скорее предоставить возможность всем желающим получить вакцину, не проходя для этого через многометровые очереди, подвергая себя обязанности.

Требуем, чтобы все необходимые шаги были предприняты в ближайшие дни, потому что каждый дополнительный день пика – это ещё 700 погибших от ковида», – добавила депутат.

Напомним, ранее в Верховной раде обвинили Россию в проведении «информационной супероперации» по срыву прививочной кампании на Украине.

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