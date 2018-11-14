Порошенко побоялся оказаться в Лавре идиотом с филькиной грамотой

14.11.2018, Москва, Владимир Гладков

Президент Украины Петр Порошенко отказался ехать в Киево-Печерскую лавру на Собор епископов УПЦ, чтобы не выглядеть идиотом в глазах священников.

Об этом в эфире телеканала «Россия-1» заявил российский политолог Сергей Михеев, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Раскольники уже друг с другом переругались, а Порошенко просто побоялся ехать в Киево-Печерскую лавру, потому что ему сказать нечего. Он понимает, что если начнётся аргументированная беседа, он просто будет выглядеть идиотом. Потому что он не разбирается в этих вопросах и чувствует, что столкнётся с епископами, которые ему как дважды два докажут, почему он не прав и не просто не прав, а почему это – преступление перед лицом христианства. Как и сказали люди из его команды, «ему стало некомфортно», и он не поехал, потому что испугался», – заявил политолог.

“Варфоломей пытается обмануть Украину, в том числе раскольников, он хочет сделать управляемую из Константинополя митрополию, а вовсе никакой не патриархат. Он обманывает, я ж говорил, что вам дадут филькину грамоту!» – добавил Михеев.

Как сообщал “ПолитНавигатор”, президент Украины отказался ехать на встречу с иерархами УПЦ в Киево-Печерскую лавру, потребовав от них приехать в Украинский дом.

В итоге Собор епископов УПЦ, состоявшийся в Лавре, осудил незаконное вмешательствостамбульского патриарха Варфоломея “во внутренние дела другой Поместной Церкви”.