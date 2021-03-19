Порошенко подложил Зеленскому бандеровскую свинью

19.03.2021, Киев, Ольга Козаченко

Новости Украины

Намерение львосских и тернопольских властей назвать именами гитлеровских пособников стадионы в своих городах – это сознательная провокация соседей.

Такое мнение, передает корреспондент «ПолитНавигатора», высказывает киевский политолог Александр Семченко.

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«Реальная цель — позлить соседей. Конечно, это такое специфическое мышление, характерное для региона. Действуют исходя не из своих нужд и интересов, а с оглядкой на другие страны», — сказал эксперт «Известями».

Он напоминает, что формально украинское законодательство предусматривает наказание за пропаганду нацизма.

«Соответствующая статья предполагает до 10 лет лишения свободы и конфискацию имущества. Шухевич — военный преступник, который состоял в организации, которая признана преступной Нюрнбергским трибуналом. Но, конечно, никто из чиновников и депутатов наказания не понесет», – убежден Семченко.

В свою очередь политолог Константин Бондаренко считает переименования провокацией сторонников бывшего президента Украины Петра Порошенко.

«Центральной власти, президенту Зеленскому придется реагировать. Но поддержать переименование Киев не может — решение негативно воспримут многие украинцы, а также Польша с Израилем. Не поддержать тоже нельзя, ведь тогда националисты обрушатся на Зеленского с критикой за то, что он не «уважает героев», — говорит политолог.

По его словам, в январе-феврале социологи зафиксировали рост популярности действующего президента на Западной Украине.

«Вероятно, Порошенко решил таким образом отвоевать избирателя», – полагает Бондаренко.

Как сообщал «ПолитНавигатор», депутаты Львовского областного совета обратились к центральным властям с просьбой присвоить стадиону «Арена Львов» имя одного из лидеров ОУН, гитлеровского пособника Степана Бандеры.

При этом в Тернополе власти назвали стадион именем гитлеровского гауптмана. (СМ. Польша накажет Украину деньгами за стадион имени Шухевича).