Порошенко попытается договориться с Коломойским о сливе Зеленского

01.04.2019, Донецк, Владимир Гладков

Поражение на выборах повлечет для действующего украинского президента Петра Порошенко фатальные последствия, а потому он будет готов пойти на очередной виток военного обострения на границе с республиками Донбасса или Крымом.

Такое мнение корреспонденту «ПолитНавигатора» высказал экс-военнослужащий ДНР, глава общественной организации «Фронт одесского сопротивления» Игорь Немодрук.

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«Обострение военной ситуации – запасной козырь в колоде шулера Порошенко. Козырь, припасённый на крайний случай, когда другие не сработают. Ведь ему проигрывать нельзя, проигрыш для него – смерть, причём не фигурально, а буквально. Я думаю, сейчас он попытается сторговаться с Коломойским, путём каких-либо преференций добиться от него слива Зеленского. Если торг не состоится, тогда пойдут другие козыри, и тут уж прогнозировать что-либо конкретное сложно, но будет горячо, «весело» и интересно», – сказал эксперт.

При этом он высказал недоумение относительно позиции жителей Украины, которые спустя пять лет после государственного переворота продолжают верит в «независимость» проводимых выборов и в «самостоятельность» украинского президента, кем бы он ни был.

«Президент Украины – всего лишь пастух, а хозяин стада находится в Вашингтоне. И он судьбу овечью менять не собирается – стрижка, стрижка, ещё стрижка и убой на мясо. В промежутке можно позволить барашкам порезвиться на лужайке. Да и то, временно, ибо в будущем у хозяина другие планы на лужайку, территорию Украины, и аборигенам в этих планах места нет, они должны освободить эту территорию от своего присутствия.

Люди в своих рассуждениях оперируют категориями домайданной Украины – избирательными законами, явками, процентами, избиркомами и так далее. А нынешняя Украина – это совсем другое государство. Это государство-Франкенштейн, это государство-зомби, от прошлой Украины заимствовавшее только внешнюю оболочку, но утратившее и разум и душу», – подытожил Немодрук.

Аналогичную точку зрения также высказал депутат Народного Совета ДНР Мирослав Руденко.

«С учетом того, насколько нестабильна Украина после госпереворота, всегда надо держать ухо востро и быть готовыми к любому развитию ситуации, потому что Украина за эти пять лет показывает политику, которая не ведется в интересах ее же народа, и не является субъектом, она лишь инструмент чужой воли. Соединенные Штаты все равно пытаются всячески активизировать здесь военный сценарий, тому свидетельствует риторика Волкера, которая не способствует политическому решению конфликта. Поэтому надо быть готовыми к любому развитию ситуации.

Это не зависит от текущей политической ситуации. Когда надо, они могут быть активированы в любой момент на обострение. Пока там существует действующий режим, всегда нужно быть готовыми к провокациям со стороны киевских властей», – резюмировал парламентарий.

Напомним, ранее экс-кандидат в президенты Украины на выборах 2014-го года, бывший депутат Верховной рады Олег Царев рассказал «ПолитНавигатору», что действующий президент Украины Петр Порошенко имеет шанс сохранить под собой кресло, если произойдет что-то чрезвычайное – убийство его основного соперника или введение военного положения.

Также участник обороны Славянска, бывший ополченец Игорь Друзь высказывал мнение, что Петр Порошенко при помощи админресурса, поддержки США и фальсификаций может выиграть второй тур выборов, и это отнюдь не худший вариант, поскольку в таком случае Москве придется вести жесткую политику в отношении Украины, отказавшись от компромиссов с украинскими националистами, как в случае победы Владимира Зеленского.