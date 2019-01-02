Порошенко прилетела ответка

02.01.2019, Киев, Ольга Козаченко

В нынешнюю новогоднюю ночь на телеканале “1+1” повторилась ситуация, ранее имевшая место на принадлежащем нынешнему президенту Украины “5 канале”.

Об этом на своей странице в Facebook пишет депутат Верховной рады прошлых созывов Владимир Олейник.

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“Мало кто помнит, что чуть больше десяти лет назад в новогоднюю ночь телеканал, принадлежащий Петру Порошенко пустил первым обращение его кума Виктора Ющенко, а потом поздравление президента Украины Леонида Кучмы. Ответка прилетела от Коломойского. Зеленский на телеканале олигарха объявил о своем желании баллотироваться в президенты, а уже потом, после боя курантов, слово дали Петру Порошенко”, – отмечает политик.

По его словам, ничего необычного в выдвижении комика в президенты нет.

“Звонил товарищу в Украину с новогодними поздравлениями. Спросил его мнение по поводу заявления шоумена Зеленского. Ответ был короткий: “Прикольно!” Очень точно сказано. В стране сейчас один сплошной прикол. Только грустный, а порой просто трагический”, – резюмирует Олейник.

Как сообщал “ПолитНавигатор”, на принадлежащем олигарху Игорю Коломойскому телеканале “1+1” вместо поздравления президента страны показали выступление комика Владимира Зеленского, заявившего о своем выдвижении в президенты, что вызвало истерику сторонников Порошенко.

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