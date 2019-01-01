Как украинцы слушали поздравления Путина и плевали в Порошенко

01.01.2019, Киев, Михаил Рябов

Новогодние поздравления российского президента Владимира Путина смотрели не только жители Востока Украины, но и многие в Киевской области.

Об этом в своем блоге сообщил экс-депутат Верховной Рады Василий Волга, рассказавший о том, как жители разных частей Украины обычно отмечают праздник.

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«На Западной Украине Новый Год встречать, конечно же, будут, но при этом будут подчеркнуто желто-голубыми, пить будут не чашку кофе, а «филижанку кавы», и девушки у них будут не девушками, а «кобитами».

Еще там обязательно будут рассказывать всем приезжим, что Новый Год – это вообще-то и не праздник. Праздник для них Рождество.

На Восточной Украине будут смотреть новогоднее поздравление Путина и первый раз выпьют шампанское в 23:00 под бой Кремлевских курантов.

В Центре Украины все будет смешано. В нашем селе, например, на Киевщине, процентов тридцать будет слушать куранты (но телевизор обязательно сделают тише), а процентов сорок будут пить через час после этих первых и обязательно в каком-нибудь из тостов пожелают «смерти москалям», имея ввиду, в том числе, и тех из своих соседей, которые тихо слушают Путина. В селе всё про всех знают.

Еще тридцать процентов выпьют дважды: и после Путина, и после Порошенко.

При этом, я знаю многих из тех сорока процентов, которые будут пить за «смерть москалям», но которые обязательно плюнут в телевизор, когда там будет выступать Порошенко.

Вот такая она наша сельская социология. Вот такая она расколотая страна», – рассказал политик.