12.12.2018, Киев )_ Ольга Козаченко
 
Политика, Социология, Украина
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Порошенко промахнулся, купившись на замануху Турчинова

Главный стратег президента Украины Игорь Грынив был категорически против введения военного положения.

Об этом на своей странице в Facebook пишет главный редактор РБК Украина Сергей Щербина.

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“60% украинцев не поддерживают введение военного положения (опрос “Рейтинга”). 69% считают это запоздалым решением, а 63% – что Порошенко хотел перенести выборы. Не поверил народ в эту историю. Видимо, не зря главный стратег кампании Грынив был сильно против военного положения. Говорят, даже до скандала дошло, – рассказывает Щербина. – А ближайшее окружение плюс Турчинов убедили это делать. Акела промахнулся”.

Как сообщал “ПолитНавигатор”, Рада по инициативе Порошенко ввела военное положение в 10 областях Украины сроком на один месяц.

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