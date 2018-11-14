Порошенко разочаровал Варфоломея

14.11.2018, Москва, Владимир Гладков

Украинский президент Петр Порошенко с треском провалил план своих политтехнологов по накрутке предвыборного рейтинга на теме получения автокефалии.

Об этом в эфире телеканала «Россия-1» по видеосвязи из Киева заявил украинский политолог Михаил Погребинский, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Константинопольский патриарх, в какой-то момент получив достаточно информации о позиции поместных церквей, принял решение, что передавать томос раскольникам рискованно для его собственного положения, учитывая отношение к этому большинства поместных церквей. И поэтому он договаривался с Порошенко о том, что он уговорит каноническую УПЦ МП о том, что если не вся, то значительная часть украинской православной церкви согласится получить этот томос, то есть поучаствовать в объединительном Соборе, и тогда Константинопольский патриарх может приехать и вручить этот томос может быть даже непосредственно Блаженнейшему Онуфрию”, – сказал Погребинский.

При этом он отметил, что Порошенко и Варфоломей не понимали, что митрополит Онуфрий, “уже сколько времени демонстрирующий мужественный характер”, не пойдёт на какой-то компромисс с раскольниками

“А им не было это понятно до самого последнего времени, настолько, что Порошенко всё ещё надеялся договориться встретиться с Собором УПЦ МП. Он их довольно нахально пригласил в бывший музей Ленина, думал, что какая-то часть согласится с его доводами. Но ему сказали, чтобы приезжал в Киево-Печерскую лавру, и на этом стало понятно, что Порошенко проиграл», – заявил политолог.

Он также напомнил последние данные соцопросов, согласно которым, Порошенко находится в группе кандидатов в президенты, у которых рейтинг на уровне 7-10 процентов.

“Причём у [комика] Зеленского рейтинг выше. Но самое интересное в последних данных то, что Порошенко проигрывает, что впервые, в том числе и Юрию Бойко. Раньше было много информации о том, что Порошенко выгодно, чтобы появился единый кандидат от Юго-Востока, у которого он выиграет и так далее, но эти данные показывают, что он проигрывает даже Бойко. Всем остальным тоже», – резюмировал Погребинский.

Как сообщал “ПолитНавигатор”, президент Украины отказался ехать на встречу с иерархами УПЦ в Киево-Печерскую лавру, потребовав от них приехать в Украинский дом.

В итоге Собор епископов УПЦ, состоявшийся в Лавре, осудил незаконное вмешательствостамбульского патриарха Варфоломея “во внутренние дела другой Поместной Церкви”.